زيدان: كلوب أبلغني بأن امكانياتي أعلى من صلاح 100 مرة

أكد محمد زيدان، نجم منتخب مصر، وفريق بروسيا دورتموند الألماني السابق، أنه إذا عاد به الزمن للوراء، لكان وصل لأعلى المستويات بالملاعب الأوروبية، مثلما يفعل في الوقت الحالي، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال زيدان خلال حواره على قناة " أون سبورت"، إنه إذا عاد به الزمن، سيعمل على أن يكون أكثر تركيزًا للكرة والتدريبات، حتى يصل للمستوى العالمي الذي وصل له محمد صلاح في أوروبا".

وكشف نجم بروسيا دورتموند عن حوار دار بينه وبين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.. قائلًا:" :"كلوب أخبرني أن إمكانياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح، ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم هو ما كان ينقصني".

وأضاف زيزو:" كلوب أكد لي في أكثر من مقابلة، أن الامكانيات المهارية التي أمتلكها كانت تفوق لاعبين كبار في أوروبا، ولكن كان ينقصني التركيز في التدريبات الشخصية وأهمية تقوية العضلات الجسدية".

وأكمل نجم منتخب مصر السابق:" ما قلته في السابق لا يعني أنني لم أكن لاعبًا غير ملتزمًا، بالعكس كنت أنام مبكرًا ولا أسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز، ولم أكن أشرب الكحوليات، ولكن كنت أهتم أكثر بمتع الحياة بالسفر المتكرر وركب الطائرات الخاصة".

جدير بالذكر، أن محمد زيدان كان قد فاز مع بروسيا دورتموند الألماني تحت قيادة يورجن كلوب بلقب البوندزليجا مرتين موسم 2011 و2012، كما توج مع منتخب مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية عامي 2008 و 2010.