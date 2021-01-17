تطعيم أكثر من مليون شخص فى ألمانيا ضد فيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا للأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن بلغ أكثر من مليون شخص وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء عملية التلقيح.

ووفقا لموقع معهد روبرت كوخ فقد حصل حوالي مليون شخص وثمان وأربعين ألفا من سكان ألمانيا على التطعيم حتى يوم أمس الجمعة، وهو ما يعادل 1.26 في المائة من عدد السكان ذلك مع انتشار حالات الاصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا.

يشار إلى أن الأبحاث الطبية تشير إلى أنه وللحصول على حماية كاملة من الفيروس، فإنه يجب تطعيم الشخص بجرعة ثانية بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الأولى.