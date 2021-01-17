قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن البرلمان الجديد يضم تنوعًا شديدًا وتمثيلًا واسعًا للمرأة المصرية في جميع التخصصات والمجالات، إضافة إلى نسبة كبيرة من الشباب، ونسبة جيدة من المسيحيين، مؤكدة أنها إضافات تخدم مصر.

وأضافت شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الإعلام والثقافة والآثار يترابطون مع بعضهم البعض، موضحة أن الثقافة لا تنتشر ولا تؤثر في المواطن إلا عن طريق الإعلام.

ووصفت «الآثار في الدولة دون معرفة وإعلام بالكنز الوطني الكبير المعطل»، معربة عن أملها في أن تسترد أوجه الحياة الثقافية عافيتها وتعود مصر مركزًا لها في المحيط العربي والبحر متوسطي.

وأشارت رئيس لجنة إعلام النواب إلى أن دور الإعلام هام في العالم كله، قائلة إن الإعلام بشكله التقليدي من صحف وقنوات تليفزيونية وإذاعية لن يندثر، في ظل تواجد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أهمية الإعلام الممنهج للدولة، معلقة: «علينا أن نكون مركزا للإعلام المصري والعربي، ولا نريد أن يلجأ المواطن لإعلام آخر قد يكون معاديًا أو مناهضًا للدولة المصرية».