قمصان: الهدف من كأس الرابطة؟ صناعة صف ثان وثالث للأهلي

حدد سامي قمصان، مدرب الأهلي، هدف الفريق من المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية، بعد التعادل مع الإسماعيلي 1-1، في الجولة الثانية من البطولة.

قال قمصان عقب اللقاء "الأهلي لا يلعب إلا للفوز، لقد حاول اللاعبون واجتهدوا، وكانت ركلة الجزاء في آخر دقيقة مكافأة لهم".

أضاف مدرب الأهلي "رغم أن توقيت البطولة ليس في صالحنا، ولكن ميزة لنا، لأننا نلعب 50 مباراة في الموسم، من المهم أن يكون لدينا صف ثان وثالث".

وعن التعادل مع الدراويش، تابع سامي قمصان "الأهلي فريق كبير ويلعب بكبرياء، سيظل الأهلي أكبر فريق في مصر والوطن العربي، ومن المهم أن نلعب للمكسب".

وأشار "نلعب كل 3 أيام، إنه جهد بدني مضاعف، وكان مهما أن ننقل للاعبين كيفية التعامل مع الأمر، وأعتقد أن اللاعبين استوعبوا فكر موسيماني بشكل كبير جدا".

وختم تصريحاته "سنلعب ضد المقاولون يوم الجمعة، نعاني من غيابات وحالات كورونا، بخلاف اللاعبين الدوليين، ستكون المباراة الثالثة أصعب بدني".