الأهلي يبحث تأمين الصدارة أمام الزمالك «المنتشي» في دوري سوبر السلة

يحل فريق الأهلي لكرة السلة، بقيادة الأسباني أوجوستي بوش، ضيفا ثقيلا على غريمه التقليدي الزمالك، في ديربي كرة السلة، في المباراة التي تقام في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على صالة "عبدالرحمن فوزي" بميت عقبة.

وتقام مباراة اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدور الأول لدوري سوبر السلة.

ويسعى الفريقين لتقديم أداء قوي والفوز في المباراة خاصة، في ظل استعداد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الماضية على مصر للتأمين في ملعبه بنتيجة 97-52، بينما انتصر الزمالك للمباراة الثالث على التوالي على المصرية للاتصالات بنتيجة 73-70.

ويقود الزمالك، المدرب العام بشكل مؤقت، بعد رحيل اليوناني فانجيليس انجيلو، وذلك حتى يصل الأمريكي ويليام فوت، مدرب الفريق الجديد.

كما تقام اليوم مواجهات أخرى، حيث يلتقي مصر للتأمين مع الجزيرة، والمصرية للاتصالات مع سموحة، بينما يلتقي سبورتنج مع الاتحاد السكندري، في مباراة قوية أيضًا للديربي السكندري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة وهو نفس رصيد الاتحاد صاحب المركز الأول، بعد الفوز في 8 مباريات والخسارة في اثنتين، فيما يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وجاء ترتيب الفر بالدوري على النحو التالي:

المركز الأول: الاتحاد السكندري برصيد 18 نقطة

المركز الثاني: الأهلي برصيد 18 نقطة

المركز الثالث: الجزيرة برصيد 17 نقطة

المركز الرابع: الاتصالات برصيد 16 نقطة

المركز الخامس: سبورتنج برصيد 14 نقطة

المركز السادس: الزمالك برصيد برصيد 13 نقطة

المركز السابع: مصر للتأمين برصيد 13 نقطة

المركز الثامن: سموحة برصيد 11 نقطة