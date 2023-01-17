طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي.

وأضاف الخولي - خلال اتصال هاتفي لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة (سي بي سي) وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي - أنه يتم التأكد من عدم انتماء هذه الحالات إلى أي تنظيمات إرهابية، وعلى عدم مشاركتها في أي أعمال عنف، ومن تتوفر فيه هذه المعايير يكون ضمن الحالات لمؤسسة الرئاسة، وندقق في ذلك بشدة لأن اللجنة تؤكد دائما أن لجنة العفو لن تكون أبدا سببا في خروج أي شخص يشكل مساس لحياة المصريين أو تهديد للأمن القومي المصري، وهذا جزء أساسي ورئيسي تعمل اللجنة من خلاله.

وأوضح أن اللجنة بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا، متوجها بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المخلصة في هذا الملف وإنجاح مهام عمل اللجنة.

وأكد الخولي لكل ذوي المحبوسين أن اللجنة مستمرة بعملها وإعداد قوائم جديدة، وتتطلع لإفراجات خلال الفترة المقبلة، وأن التركيز الحالي هو تطبيق المعايير بشكل محايد ومدقق على كل الحالات التي ترد للجنة.

ولفت أن وزارة الداخلية تسرع بشكل كبير للغاية في إنهاء إجراءات المفرج عنهم، فالإجراءات تستغرق ساعات فقط، وبالتالي خلال ساعات سيتم الإفراج عنهم بشكل كامل، وهذا جزء من مجهودات وزارة الداخلية.