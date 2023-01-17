قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل أنحاء الجمهورية تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات، اعتبارًا من الغد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن الأجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وحتى شمال الصعيد.

ونوه أن البلاد تشهد ذروة ارتفاع الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أن العظمى على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تصل إلى 23 درجة، وعلى شمال الصعيد إلى ْ24، وعلى جنوب الصعيد إلى ْ27.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، محمل بكتل هوائية جنوبية مرتفعة في درجة حرارتها قليلًا، قائلًا إن جنوب البلاد يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي، المعروف بدرجات الحرارة الأعلى.

وحذر من أن الطقس يظل ما بين بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء، خلال ساعات المساء، مناشدًا المواطنين عدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهارًا؛ لأن يناير أبرد شهر على مدار العام.

وذكر أن «الشبورة المائية الظاهرة الجوية المؤثرة، خلال الأيام المقبلة»، متوقعًا زيادة كثافتها بعض الشيء على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، بداية من الخميس.