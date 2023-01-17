جرعة زائدة من المخدرات وراء وفاة شاب داخل شقته ببولاق الدكرور

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، إلى أن الوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شاب متوفي داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثة شاب ولا توجد به أية إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة توجد جنائية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.