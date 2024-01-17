تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة يضم 13 وزيرا

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أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأربعاء، عن صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وشملت الحكومة الجديدة 13 وزيراً غالبيتهم وزراء جدد عدا 3 وزراء هم الإعلام، والشئون الاجتماعية، والصحة كانوا وزراء في الحكومة السابقة.

كما شملت الوزارة 3 شيوخ من أسرة الصباح هم رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم ووزير الدفاع، والداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، ووزير الشئون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح.

وتضمنت التعيينات الجديدة عماد العتيقي وزيراً للنفط، وأنور المضف وزيراً للمالية، وعبدالله علي اليحيا وزيرا للخارجية، وعبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام.

ولم يعين الشيخ محمد صباح السالم نائب أول لوزارته كما هو معهود في أغلب الحكومات السابقة، كما أن التشكيل الجديد دمج وزارة الدفاع مع الداخلية.

ولم يكن وزير الخارجية الجديد من أبناء أسرة الصباح.

وشملت باقي الوزارت أحمد العوضي وزيراً للصحة، وسالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء، والنائب في البرلمان داود معرفي وزير دولة لشئون مجلس الأمة والشباب، وعبدالله الجوعان للصناعة، وفيصل الغريب للعدل، ونورا المشعان للأشغال.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عين الأسبوع الماضي الشيخ محمد صباح السالم رئيسا للوزراء.