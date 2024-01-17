الحوثي: تصنيفنا منظمة إرهابية لن يثنينا عن دعم فلسطين

قالت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة تصنيفها "منظمة إرهابية" لن يثنيها عن دعم فلسطين، معتبرة أن القرار لن "يكون له فاعلية" على الأرض.



جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، لقناة الجزيرة القطرية، وأعاد نشره على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس".



وقال عبد السلام: "لا فاعلية على الأرض لقرار واشنطن بشأن تصنيفنا منظمة إرهابية عالمية".



وأضاف: "التصنيف الأمريكي لن يثنينا عن دعم فلسطين، والشعب الفلسطيني".



وأوضح أن "القرار الأمريكي لن يزيدنا سوى التمسك بموقفنا الداعم للفلسطينيين".



وفيما وصف هذا التصنيف بأنه "وسام شرف لليمن لمساندته المقاومة الفلسطينية في غزة"، اعتبر أن الولايات المتحدة "تمارس عدوانيتها على اليمن، بتصنيف وبدون تصنيف".



وأكد أن "السياسات الأمريكية الاستكبارية ودعمها كيان الإجرام الصهيوني (إسرائيل)، يجعلها راعية الارهاب الحقيقي"، على حد قوله.



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة أنصار الله المعروفين أيضًا باسم الحوثيين "منظمة إرهابية، وفق بيانين صادرين عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جان سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.



ومنتصف فبراير 2021، كانت الولايات المتحدة أعلنت رسميا، رفع جماعة "الحوثي" في اليمن من قائمة الإرهاب، بعد نحو شهر من تصنيف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجماعة "منظمة إرهابية أجنبية".



و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.