صحيفة: مشرع أمريكي يدعو إلى فرض حظر على شراء الصينيين لأراضيهم

دعا السيناتور الديموقراطي في الكونجرس الأمريكي، جون تيستر، إلى منع الخصوم الأجانب من شراء الأراضي الزراعية والشركات الزراعية الأمريكية.

وجدد السيناتور من ولاية مونتانا، طلبه للبيت الأبيض بتضييق الخناق على مبيعات الأراضي الزراعية الأمريكية إلى الصين، وذلك في أعقاب تقرير صدر هذا الأسبوع يفيد بأن ملياردير صيني هو من بين أكبر ملاك الأراضي في أمريكا، بحسب ما نقلت صحيفة "سوث تشاينا مورننج بوست".

وأصدر تيستر، وهو ديمقراطي، بيانا دعا فيه الكونجرس إلى منع "الخصوم الأجانب" من شراء الأراضي الزراعية والشركات الزراعية الأمريكية.

وأدرج تقرير الأراضي، الاثنين الماضي، الملياردير الصيني تشن تيان تشياو في المرتبة 82 من حيث أكبر مالك للأراضي في البلاد وثاني أكبر مالك أجنبي.

يمتلك تشين، البالغ من العمر 50 عامًا، والذي جمع ثروته من شركة تصنع ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، 80127 هكتارًا (198 ألف فدان) من غابات ولاية أوريجون التي اشتراها في عام 2015.

وقال تيستر في البيان: "بينما نتعلم المزيد عن التفاصيل حول هذا الوضع المتكشف، فإنه يسلط الضوء على حاجة الكونجرس إلى بذل المزيد من الجهد لحماية الأمن الزراعي الأمريكي".

وشارك تيستر في رعاية مشروع قانون العام الماضي مع السيناتور مايك راوندز، وهو جمهوري من داكوتا الجنوبية، لمنع كيانات من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران من شراء الأراضي الزراعية أو الشركات الأمريكية.