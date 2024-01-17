النيابة تطلب تحريات سقوط نقاش من الطابق الـ8 في الإسكندرية

طلبت نيابة الجمرك في الإسكندرية، تحريات المباحث حول حادث مصرع "ك.ال"، نقاش؛ إثر سقوطه من أعلى سقاله أثناء عمله في الطابق الثامن، بعقار كائن في شارع زاوية الرجباني، منطقة الأنفوشي، وسط الإسكندرية.

كما طلبت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي بشأن مناظرة الجثمان، وأقوال شهود العيان حول ملابسات الحادث.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، حول إشارة من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بسقوط شخص من عقار كائن في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مسجاة على أرضية الشارع أمام العقار، وبمناظرتها تبين أن صاحبها فارق الحياة متأثرًا إصابته بكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

وأفاد شهود العيان للشرطة، أن الشاب، متزوج ولديه طفلة، وكان يُجرى أعمال نقاشة أعلى سقاله في الطابق الثامن، وسقط على الأرض إثر اختلال توازنه، وفارق الحياة.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.