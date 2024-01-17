روسيا تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية بكل المجالات

أكدت روسيا مجددا تعاونها الوثيق مع كوريا الشمالية خلال زيارة لوزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي إلى موسكو، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال عن العلاقات الدفاعية، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد قلنا مرارا- وأنا مستعد لتكرارها- إن كوريا الشمالية شريك مهم لنا ونعتزم تعزيز العلاقات معها في كل المجالات، بما في ذلك المجالات الحساسة".

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية قد التقت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء.

وقال بيسكوف، إن الاجتماع مع بوتين ركز على "العلاقات الثنائية بشكل عام، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

ووعدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتقديم تقرير مفصل في وقت لاحق.

وتأتي هذه الزيارة وسط تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حيث زودت بيونج يانج موسكو بأسلحة لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا مقابل مساعدة فنية من روسيا لبرامج الأسلحة لكوريا الشمالية.

وخلال محادثاته مع تشوي، أعرب لافروف عن تقديره لدعم بيونج يانج لـ"العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا، في حين قالت تشوي إن كوريا الشمالية ستفي بشكل كامل بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سبتمبر بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.