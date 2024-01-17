حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان الجنوبية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان الجنوبية، نفذ إحداها بصواريخ "بركان"، فيما تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفا منازل وعمال سوريين.

وقال "حزب الله" في بيان، إن مقاتليه استهدفوا "انتشارا ‏لجنود اسرائيليين في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

وذكر في بيانات أخرى، أن عناصره استهدفوا "تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد (قبالة بلدة حولا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وفي تل شعر بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

وصاروخ بركان يحمل رأسا متفجرا ثقيلا، وهو قصير المدى ينتجه ويستخدمه "حزب الله".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله" أن عناصره استهدفوا "تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة".‏ ‏

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إلى "إلقاء الجيش الإسرائيلي خمس قذائف دخانية على عمال سوريين، كانوا يعملون في بستان عنب في محلة العمرة، في سهل الوزاني جنوب لبنان".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي "استهدف المنطقة الواقعة غرب خراج بلدة ديرميماس، وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي، بالقذائف المدفعية".