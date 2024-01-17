مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين إسرائيليين اثنين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل الرقيب أول أوريا اومليك غوشن (21 عاما) من القدس، وهو مجند في لواء جولاني، وسقط خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وأكد الجيش مقتل الرائد احتياط أنور سرحان (درزي)، البالغ من العمر 26 عاما من حرفيش، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم إلى 4.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية «الكابينيت» اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن الكابينيت سيجري مناقشة مهمة غدا، لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.