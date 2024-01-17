مستوطنة إسرائيلية تعلن مقتل اثنين من سكانها: جثماناهما لدى حماس

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن القرية التعاونية بئيري (مستوطنة في منطقة غلاف غزة) أعلنت مقتل اثنين من سكانها.

وذكرت القرية، أن القتيلين هما إيتاي سفيرسكي ويوسي شارعابي اللذان اختطفا إلى غزة وقُتلا خلال أسرهما لدى حركة حماس، وفق وكالة الأناضول.

وجاء في بيان أصدرته القرية أن جثمانيهما محتجزان لدى حماس.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء الاثنين، مقتل أسيرين إسرائيليين لديها في قطاع غزة أثناء قصف للجيش الإسرائيلي على القطاع.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 137 أسيرًا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسئولين إسرائيليين.