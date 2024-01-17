تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc" أبطال وصناع مسلسل "زينهم"، وذلك في حلقة يوم الاثنين المقبل.



يكشف ضيوف الحلقة عن العديد من الحكايات والأسرار داخل كواليس العمل الذي عُرض على قناة "ON"، ومنصة "وتش ات"، ولاقي اقبالًا ونجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



يتحدث نجم العمل أحمد داوود عن طبيعة الدور وكواليس العمل والملاحظات التي تحدث عنها الجمهور ومنها السر وراء "كرش" بطل العمل والدافع لذلك.



من ضيوف الحلقة أيضًا، الفنانة سلمي أبو ضيف والفنان أسامة أبو العطا والفنان ياسر عزت والفنانة يارا جبران والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك والمخرج يحيى إسماعيل والمنتج تامر مرتضي.



في حلقة الثلاثاء، تستضيف "صاحبة السعادة" الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمايسترو أحمد عامر ومجموعة كبيرة من مطربي ومطربات دار الأوبرا المصرية لعمل احتفالية خاصه عن الفنان الممثل والمطرب والموسيقار محمد فوزي.



يتحدث في الحلقة الناقد الفني أشرف غريب ويوضح أهم مراحل حياة محمد فوزي، فيما يشدو كل من ضيوف الفقرة المطرب محمد حسن والمطربة سمية وجدي والمطرب الطفل محمد محمود والمطرب محمد متولي والمطرب حسام حسني بأجمل وأهم ما غنى محمد فوزي.



كذلك ترصد إسعاد يونس أهم الأعمال الفنية للفنان الراحل وكنوزه اللحنية التي تظهر من خلال البرنامج خلال الحلقة.