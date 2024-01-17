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تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة ثقافية عن دور الإعلام في مواجهة الزيادة السكانية، وذلك فى الخامسة مساء غدا.

تستضيف الندوة الدكتور فرج الكامل، الخبير بمجال الاتصال السكاني، والكاتب الصحفي محمد طنطاوي، ويديرها يحيى رياض مدير عام المكتبة.

ويناقش اللقاء مشكلة الزيادة السكانية فى عدة محاور أساسية تفسير الأسباب الحقيقية لما تم الإعلان عنه مؤخرا من حدوث انخفاض فى معدل المواليد، والتحديات الكبيرة القائمة فى المشكلة السكانية، وكيفية التعامل مع الكثافة السكانية، وحتمية رفع مستوى الخصائص السكانية لحماية الأمن القومي، وضرورة رفع الوعي بالصحة الإنجابية، ومشكلة زواج القاصرات.

كما تستعرض الندوة المغالطات والاعتقادات الخاطئة المنتشرة فى المجتمع، والتي تلعب دورا في الأزمة السكانية.