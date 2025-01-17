شمال سيناء تعلن الاستفنار استعدادا لعبور شاحنات المساعدات لقطاع غزة الأحد المقبل

تواصلت الاستعدادات في محافظة شمال سيناء لفتح معبر رفح البري، استعدادًا لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والجرحى والمرضى الفلسطينيين، في حال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المنتظر سريانه الأحد المقبل.

وأكد مصدر في محافظة شمال سيناء أن التعليمات قد صدرت لجميع الأطقم المرتبطة بالعمل في المعبر، بالاستعداد الكامل للعمل فور تلقي التعليمات من الجهات المعنية، وخاصة قطاعات الصحة والإسعاف والخدمات المعاونة.

كما أشار المصدر إلى أن الإدارات الصحية في مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد وضعت أفرادها في حالة استنفار، مع حصر الإمكانيات المتوفرة في المستشفيات مثل عدد الأسرة والأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى تخصيص الأجنحة المناسبة لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

ولفت المصدر إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد وصول العديد من الوفود الدولية والعربية، حيث تم توزيع مهام استقبال هذه الوفود بين مطار العريش، وديوان عام محافظة شمال سيناء، ومعبر رفح البري، والمخازن اللوجستية، والمستشفيات، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق التام بين كل الجهات المعنية لتجنب أي ارتباك في تنظيم المساعدات وقطاع استقبال المصابين، إضافة إلى توفير أماكن إقامة مرافقي المصابين في مراكز الشباب وعمارات السبيل مع تقديم كل مستلزماتهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمتطوعين.

وفي سياق الاستعدادات، بدأت شاحنات المساعدات في التوجه من مناطق الانتظار في العريش إلى المنطقة اللوجستية القريبة من معبر رفح البري، تمهيدًا لاستقبال إشارة الانطلاق لدخول قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت محافظة شمال سيناء، من المقرر إدخال 52 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، تشمل 35 شاحنة دقيق، و7 شاحنات للمهمات النظافة، و5 شاحنات خضروات وفواكه، و5 شاحنات أغطية ومفروشات.