أسامة كمال: أسلحة أمريكا وإسرائيل تحطمت على صخرة الصمود الفلسطيني وكنا نمثل صوت ضمير مصر

أعرب الإعلامي أسامة كمال، عن حزنه وأسفه من المآسي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، على مدار أكثر من 460 يومًا هي مدة العدوان المُشن على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تم إقرر اتفاق وقف إطلاق نار بشأنه برعاية مصرية - قطرية.

وذكر "كمال" في برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc"، مساء الخميس، أن الشعور المُسيطر عليه هو السعادة الممزوجة بالحزن؛ معلقًا: "وصلنا من البؤس إن البعض بيصطنع السعادة علشان يداري الألم، بقينا سعداء علشان سيل الدم هيقف.. أيام وأسابيع وشهور مرُة، وأقسى تجارب الحياة عاشها أهلنا في غزة".

وأشاد بصمود أهالي غزة في وجه آلة الحرب والتدمير الإسرائلية، متابعًا: "هذا الصمود تحطم على صخرته الأسلحة الإسرائيلية الثقيلة، والقنابل الأمريكية التي بلغ وزنها أكثر من 900 كيلو جرام من المواد المتفجرة، والفوسفور الأبيض وبقية الأسلحة".

وأكد أن الحرب الأخيرة أثبتت عدم وجود قوة لإنفاذ القانون الدولي وتطبيقه، مستكملا: "حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وحماية التراث وإفشاء السلام ودعم المرأة، كله طلع حبر على ورق" حسب قوله.

وأشار إلى الدور المصري المستمر لدعم الأشقاء في غزة، من فتح المعبر وتقديم المساعدات وفتح المستشفيات لاستقبال مرضى السرطان والأطفال الخدج، بالإضافة إلى المرافعة أمام محكمة العدل الدولية لإقرار أحقية فلسطين بالأرض، بالإضافة إلى اعتبار غزة بندًا رئيسيًا على أجندة أي اجتماع رسمي.

وأوضح أن التضامن المصري مع أهالي غزة لم يكن رسميا فقط، بل كان شعبيا أيضًا، مستشهدًا بانتشار أعلام فلسطين في الشوارع، فضلًا عن احتفال لاعبي الكرة باحتفالات متضامنة مع فلسطين.

واستشهد بالفيديو المتداول لبائع الفاكهة "عم ربيع"، والذي ألقى البرتقال أعلى القوافل المتجهة إلى قطاع غزة، ليعلق كمال: "هذا المشهد اختصر الكثير".

وقال إنه خصص برنامجه لتقديم تغطية مستمرة لمستجدات الحرب، وفضح الجرائم الإسرائيلية، وفتح الساحة لكل الفلسطينيين والمحللين للتعليق، إضافة إلى تسليط الضوء على مجازر: "المستشفى المعمداني - جباليا - مدارس الفاخور وتل الزعتر - مستشفى كمال عدوان - مخيم المغازي، مش هننسى مجزرة الطحين في فبراير لما قتلوا بدم بارد مدنييين واقفين في طابور منتظرين شوية دقيق.. استكتروا عليهم اللقمة زي ما استكتروا عليهم الحياة، مش ناسيين مجزرة مستشفى الشفاء، ولا النصيرات ولا المواصي ولا مدرسة التابعين.

وأنهى "كمال" تصريحاته قائلا: "النسيان جريمة، والاعتياد جريمة، والصمت على إجرام المجرمين جريمة.. مش هنبطل نفكّر ولادنا بالصمود الفلسطيني والإجرام الإسرائيلي، وتفضل كلمتنا From the river to the sea, Palestine will be free".

وأكد أن برنامجه لم يبحث عن التريند أو الرواج، بل كان صوت ضمير مصر والمصريين.