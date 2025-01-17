استنكر اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، الادعاءات الإسرائيلية بأنها لن تضمن خلو المساعدات الغذائية لقطاع غزة من الأسلحة، كما كانت تردد في الأشهر الأولى من الحرب.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC» مصر» مساء الخميس، إلى فشل عملية التهجير القسري إلى سيناء التي كانت ترددها إسرائيل منذ بداية الحرب، مضيفا أن إسرائيل تؤجل مسألة ممر فيلادلفيا إلى المرحلة الأخيرة؛ لكنها ستضطر للخروج منه في النهاية.

وأوضح أن إسرائيل لا تستطيع البقاء في ممر فيلادلفيا لأسباب عسكرية، قائلا: «لا تستطيع إسرائيل البقاء في ممر فيلادلفيا عسكريًا؛ لأنه لا توجد معاونة أو تكتيكية أو لوجستية، هيأكلوا ويشربوا منين؟ وبكل بساطة الممر مكشوف هيخرج هيخرج».

كما أشار إلى أن الممر يقع داخل أرض غزة؛ وليس أرضا مصرية، لافتا أن الممر يقع ضمن ملحق باتفاقية كامب ديفيد، وبالتالي فإن بقاء إسرائيل فيه مخالفة للاتفاقية.

وقال: «الممر ملحق ضمن اتفاقية كامب ديفيد، يا ريت يقعد لكن مش هيقعد؛ لأنه لو قعد يبقى إحنا نخالف الاتفاقية وبدل الـ 750 عسكريا من حرس حدود بالمنطقة (ج)؛ هنحط مكانهم لواء مدرع هيصرخ، لكن إحنا عارفين من البداية أن موضوع الممر منتهي».

وأكد أن جميع الشروط التي وضعتها مصر في اتفاقية وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل؛ تم تنفيذها بنسبة 100%.