بدء اجتماعات القاهرة لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، ببدء اجتماعات القاهرة الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمشاركة مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول إسرائيلي إن الحكومة الأمنية الإسرائيلية بدأت اجتماعها للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين فيه.

وأوضح المسئول الإسرائيلي المطلع: "اجتماع الحكومة الأمنية لمناقشة الاتفاق والتصويت عليه قد بدأ"، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه بعد تصديق المجلس المصغر ودخول الصفقة حيز التنفيذ سيبدأ الإفراج عن المحتجزين، يوم الأحد، وفق الاتفاق.

وفي ظل الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة بين وزراء دولة الاحتلال، أرجأت إسرائيل اجتماعات، أمس الخميس، كان من المقرر أن تشهد تصويت مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، وحملت حركة حماس مسئولية التأخير. لكن مكتب نتنياهو قال في وقت مبكر اليوم الجمعة إن الموافقة وشيكة.

وذكر مكتبه في بيان "أبلغ فريق التفاوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن إطلاق سراح المحتجزين