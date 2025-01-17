 تقارير ألمانية تكشف عن راتب مرموش مع السيتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير ألمانية تكشف عن راتب مرموش مع السيتي

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 8:28 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 8:28 م

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن راتب النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، مع ناديه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي من المتوقع أن ينضم إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب الصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج بصحيفة سكاي سبورت، فإن عمر مرموش راتبه الرسمى المدون فى العقود سيترواح ما بين 16-17 مليون يورو إجماليًا شاملة الضرائب سنويًا في مانشستر سيتي، وهو ما يعادل 10 ملايين يورو صافية سنويًا سيتقاضاها جناح الفراعنة الفتاك.

وذكر أن المهاجم المصري يحصل حاليا على مليوني يورو سنويا مع ناديه الحالي.

كما أكد أن مانشستر سيتي سيدفع مبلغ 75 مليون يورو كدفعة ثابتة بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمدفوعات مكافآت محتملة.


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