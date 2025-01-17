محمد شريف يسجل في فوز الخليج أمام العروبة في الدوري السعودي

تغلب نادي الخليج على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب محمد بن فهد، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب فريق الخليج على معظم مجرياتها خلال الشوطين الأول والثاني.

وتقدم الخليج في النتيجة بالدقيقة 22 عن طريق اللاعب محمد السالم، قبل أن يضيف فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 32، فيما حصل عبد الملك الشمري، لاعب العروبة على بطاقة حمراء في الدقيقة 89.

وشارك محمد شريف في المباراة بالدقيقة 75، بديلًا للاعب المصاب ديمتريس كوربيليس، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 95.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الخليج إلى النقطة 23 التي يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد العروبة عند النقطة 13 في المركز الـ 14.