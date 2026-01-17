سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- مسئولون يتوقعون أن تكون الطائرة تعرضت لمشكلة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية

تلقت السلطات الإندونيسية، السبت، بلاغا باختفاء طائرة تقل 10 أشخاص، إذ انقطع الاتصال معها في أجواء إقليم سولاوسي الجنوبية.

وأفادت صحف محلية، بأن الطائرة من طراز "ATR 42-500" وتشغلها شركة النقل الجوي الإندونيسية، وكان على متنها 3 ركاب و7 هم أفراد الطاقم.

ويتوقع مسئولون بحسب تحريات أولية، أن المشكلة التي حدثت في الطائرة قد تكون ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإندونيسي، في بيان، بدء عمليات البحث عن الطائرة، وسط تنسيق مع الجهات المعنية.