 بومبيو يعرب عن رغبة واشنطن في تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية - بوابة الشروق
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بومبيو يعرب عن رغبة واشنطن في تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 17 فبراير 2020 - 4:20 م | آخر تحديث : الإثنين 17 فبراير 2020 - 4:20 م

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن رغبة واشنطن في تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية ، مضيفا أن حماية الشفافية وحماية الخصوصيات يجب أن تراعى من أجل عمليات الاستثمار في العمق الأفريقي.

وقال بومبيو ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي أوردته قناة "الحرة" الامريكية ـ إن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي إلى أنجولا ومعها استثمارات ، تعمل لصالح كلا من الشعب والشركات الانجولية، مضيفا أن واشنطن لا تفرض شروطا لا يمكن للدول أن تتحملها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بنظافة الأداء المصرفي و بإعادة أى أموال نهبت من الشعب إلى مصدرها الرئيسي.


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