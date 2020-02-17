بومبيو يعرب عن رغبة واشنطن في تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن رغبة واشنطن في تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية ، مضيفا أن حماية الشفافية وحماية الخصوصيات يجب أن تراعى من أجل عمليات الاستثمار في العمق الأفريقي.

وقال بومبيو ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي أوردته قناة "الحرة" الامريكية ـ إن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي إلى أنجولا ومعها استثمارات ، تعمل لصالح كلا من الشعب والشركات الانجولية، مضيفا أن واشنطن لا تفرض شروطا لا يمكن للدول أن تتحملها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بنظافة الأداء المصرفي و بإعادة أى أموال نهبت من الشعب إلى مصدرها الرئيسي.