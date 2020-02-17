طالبان: نتوقع اتفاقا مع الولايات المتحدة نهاية فبراير

صرح المتحدث باسم حركة طالبان المقيم في قطر، سهيل شاهين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق بين طالبان والولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير الحالي.

ويجري ممثلو الولايات المتحدة وطالبان محادثات بهدف إلى الوصول إلى حل سياسي للحرب القائمة في أفغانستان منذ أكثر من عام ونصف.

وقال شاهين عبر خدمة الرسائل على تطبيق "واتس آب" أنه "بموجب الاتفاق، فإن جميع القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان... ولن نسمح لأي شخص باستخدام أرض أفغانستان ضد دولة أخرى."

وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح نحو 5000 من سجناء طالبان بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء المفاوضات بين الاطراف الأفغانية.

ومازال تأكيد الجانب الأمريكي على النبأ معلقا.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبد الله عبد الله، لدى انعقاد أجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الاثنين، إنه قد "تم الانتهاء" من الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعلن طالبان عن "خفض العنف" لمدة سبعة أيام، وهو ما تطلبه الولايات المتحدة من الجماعة المسلحة قبل توقيع أي اتفاق.

ولم يعلق شاهين على موعد بدء تلك الأيام السبعة لخفض العنف.