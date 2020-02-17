تفشى كورونا يثير الذعر من أماكن العبادة الآسيوية

ذعر وخوف اجتاح العالم مع تفشى فيروس كورونا، الذى اندلع من مدينة ووهان الصينية وانتشر حتى وصل إلى عدة دول، فقتل ما يزيد عن 1700 شخص، وأصاب حوالى 70 ألفا آخرين، حتى أنه بات يثير الرعب والمخاوف فى دور العبادة فى الدول الآسيوية، ما أدى إلى نقص حاد فى أعداد المصلين، وفق ما ذكرته صحيفة «جابان توداى» اليابانية.

ــ الفلبين.. انخفاض فى الأعداد وامتناع عن المصافحة:

فى كنيسة كاثوليكية مشهورة فى الفلبين، كان ما يقرب من نصف المقاعد فارغا فى قداس الأحد، كما طُلب من المصلين الذين حضروا، الامتناع عن مصافحة أيدى بعضهم البعض أثناء الصلاة.

وبعد استشارة خبراء الصحة، أعلن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى الفلبين، عدة خطوات لمحاربة الفيروس، أهمها إلزام أهل الكنيسة بتجنب الاتصال باليد مع المصلين، فضلا عن تغيير المياه المقدسة كل فترة.

ومع ذلك، قال القس سيجفريد أريلانو، فى كنيسة بينوندو بالحى الصينى بالعاصمة مانيلا: «بالرغم من فتح أبواب الكنيسة للرعية، إلا أن عدد المصلين انخفض كثيرا، من الواضح أن الكثير منهم خائفون».

ــ هونج كونج.. مشاهدة القداس عبر الإنترنت

فى هونج كونج، خرج أسقف الكنيسة الكاثوليكية الصينية، جون تونج هونو، ليعلن ــ وهو يرتدى قناعًا ــ تعليق دخول المصلين للكنيسة لمدة أسبوعين، وحث أهل الكنيسة على مشاهدة القداس عبر الإنترنت.

واتخذ الأسقف عدة احتياطات تجنبا لتفشى الفيروس، تضمنت حث المواطنين على مشاهدة القداس عبر الإنترنت، أما الذين اختاروا الذهاب إلى الكنائس، فطلب منهم ارتداء الأقنعة ومنعوا من الغناء، باستثناء التراتيل القصيرة؛ نظرا إلى أن الفيروس ينتشر عن طريق التنفس.

وعن تعليق استقبال المصلين فى الكنيسة، قال الأسقف: «إن هذه الخطوة حاسمة لمنع تفشى المرض» مطالبا المجتمع الكاثوليكى فى هونج كونج، البالغ عدده 400 ألف شخص، بعدم الخوف أو الذعر.

ــ الصين.. إغلاق المعابد والكنائس والمساجد

وفى الصين، تم إغلاق المعابد البوذية والكنائس المسيحية والمساجد الإسلامية، منذ 29 يناير الماضى، بالتزامن مع الإعلان عن فيروس كورونا الجديد، وذلك بهدف تجنب «الأنشطة الدينية الجماعية».

ــ اليابان.. «مغلق بسبب تأثير فيروس كورونا»

وفى اليابان، شهدت المعابد البوذية وأضرحة ديانة الشنتو ــ الديانة السائدة فى اليابان ــ التى تعد الوجهات السياحية للبلاد، انخفاضا حادا فى عدد الزوار، بسبب إغلاق بعضها، ففى معبد «كريكتس»، وضعت لافتة كتب عليها «مغلق بسبب تأثير فيروس كورونا».

ــ تايلاند.. ابتعاد المصلين عن المعبد

تراجعت أعداد المصلين أيضًا فى معبد بوذا المتكئ، الذى يعد أقدم وأكبر معبد بوذى فى العاصمة التايلاندية بانكوك، والذى يرجع تاريخه إلى قرون، ويزوره عادة الآلاف من السياح ــ أغلبهم صينيون ــ خلال موسم الذروة من ديسمبر إلى فبراير، إذ ابتعدت أعداد كبيرة من الزوار والسكان المحليين عن المعبد الشهير منذ بدء تفشى المرض، وفقا لما قاله الراهب فرا مها أودوم بانيافو، المسئول عن السياحة فى المعبد.

ــ كوريا الجنوبية.. إغلاق الكنائس البروتستانتية

وفى كوريا الجنوبية، أغلقت إحدى الكنائس البروتستانتية فى العاصمة سيول أبوابها أمام المصلين، وتحولت بالكامل إلى خدمات العبادة عبر الإنترنت، بنشر القداس والمراسم الأخرى، بعد أن ثبت إصابة أحد العاملين فيها بالفيروس.

فيما قامت كنائس بروتستانتية أخرى فى البلاد، برش قاعاتها وغرفها بالمطهرات، وألغت برامج مدرسة الكتاب المقدس للأطفال، وطلبت من أتباعها التقليل من التواصل مع المواطنين.

وألزمت مئات الكنائس الكاثوليكية فى البلاد، أبناء الكنائس بارتداء أقنعة أثناء حضور المصلين، ومنعوا دخول الأشخاص الذين لديهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

ــ ماليزيا.. إغلاق مسجد رئيسى وإعادة فتحه

وفى ماليزيا، أغلق مسجد رئيسى فى العاصمة الإدارية بوتراجايا، أبوابه أمام المصلين وسط الذعر الذى اجتاح البلاد من الفيروس، لكن سرعان ما أعيد فتحه ــ ومسجدان آخران أغلقلا أبوابهما أيضا ــ بعدما وصف رئيس الوزراء، مهاتير محمد، هذه الخطوة بأنها «غير مسئولة».