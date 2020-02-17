«الصحفيين العرب» يدين الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال على طاقم تليفزيون فلسطين

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بقوة الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم تليفزيون فلسطين أثناء إعدادهم تقرير حول إغلاق قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله.

وأوضح الاتحاد - في بيان أصدره اليوم الاثنين - أن هذا العدوان من جانب قوات الاحتلال يهدف إلى تنفيذ سياسة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم وهو ما يتنافى مع كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين.. مطالبا المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة باستنكار هذا العدوان الغاشم.