الرئيس الفلسطيني يطلع المستشارة الألمانية على الموقف الفلسطيني الرافض لخطة السلام الأمريكية

اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الموقف الفلسطيني الرافض لخطة السلام الأمريكية المقترحة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس قد شرح - عبر اتصال هاتفي - شرحًا مفصلاً للمبادرة البديلة التي تم طرحها أمام مجلس الأمن، والتي تحظى بموافقة غالبية دول العالم، المتمثلة بعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف أساسها الرباعية الدولية ودول أخرى، داعيًا ألمانيا للإنضمام إلى هذه الآلية لرعاية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشكر الرئيس الفلسطيني ألمانيا على دعمها الاقتصادي، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مثمنًا مواقف ألمانيا بالتمسك بالقانون الدولي، وحل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية، مؤكدًا على العمل لتنظيم الانتخابات الفلسطينية بمجرد الحصول على موافقة عقدها في القدس من الجانب الإسرائيلي.

ومن جانبها، أكدت المستشارة ميركل على موقف بلادها لدعم السلام وفق رؤية حل الدولتين، وستواصل دورها من أجل تحقيق ذلك.