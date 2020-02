في نهاية يناير الفائت، أمر مسؤولو مدينة ووهان_مركز تفشي فيروس كورونا في الصين_ ببناء مستشفى "جبل فولكان"، لاستقبال مرضى فيروس كورونا من سكان المدنية، لكن يبدو أن المستشفى التي بنيت خلال 8 أيام فقط لم تصمد كثيرا، منذ افتتاحها في 3 فبراير الجاري..

كشف موقع "صوت الأمل" الصيني، يوم الأحد، عن أن مستشفى "جبل فولكان" أغرقتها مياه الأمطار، ما تسبب في سقوط الطلاء، وأن ذلك من شأنه أن يحطم ما يسمى بـ "أسطورة السرعة في الصين".

The hospital built in 5 days leaks! And not a little...a lot! Exclusive insider's look!!! #coronavirus #CoronavirusOutbreak #Wuhan #COVID19 #coronavirusaustralia #CoronaVirusCanada pic.twitter.com/ue7mLgPAsR

الى ذلك انتشرت مقاطع فيديو على موقع تبادل النصوص "تويتر"، يظهر حجم الضرر الذي لحق بغرف المرضى في مستشفى "جبل فولكانو" بعد غرقها في مياه الأمطار، بينما يحاول عمال البناء ترميم الجدران والأسقف ونزح المياه من الممرات، وسط تخوفات من أن يؤدي تسرب المياه من أجنحة المرضى الى تفشي المرض التاجي بشكل أوسع من الوضع الحالي.

⚠️Hospital Built From Bean Curd⚠️ More from the leaky hospital "built in 5 days" with chinese characteristics. #coronavirus #CoronavirusOutbreak #Wuhan #COVID19 #coronavirusaustralia #CoronaVirusCanada pic.twitter.com/OLdPyOY3p9

يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه وسائل إعلام رسمية تابعة للحزب الشيوعي الصيني، تبريرات بأن المستشفى بنيت بسرعة كبيرة آنذاك، بينما عارضهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين أن المستشفى غارقة في مياه الأمطار، وأنه حتما هناك خلل في البناء.

وتعتبر مستشفى جبل فولكان أولى المستشفيات المؤقته من إجمالي 3 مستشفيات، بنيت لاستيعاب مصابي كورونا، الذي أودى بحياة المئات وإصاب الآلاف، منذ اكتشافه نهاية ديسمبر الماضي في سوق هونان لبيع المأكولات البحرية والبرية في مدينة ووهان، وكان سببه الخفافيش المباعة في السوق، والتي نقلت المرض للإنسان.

The little hospital that couldn't is a petri dish of positive vibes...



"its just a fancy humidifier and it's just the flu...go back to sleep...🔥🔥🔥🤫"



-coronavirus, February, 2020 pic.twitter.com/Q4WzT54k0U