 التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية - بوابة الشروق
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التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 7:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 7:26 ص

 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة "أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط" السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب".

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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