جنايات المنيا: المشدد 5 سنوات لميكانيكي سرق توكتوك بالإكراه

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، حضوريا بمعاقبة “أبو العلا. ا” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزته والذخيرة وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوي وأحمد محمد صالح، وحضور عدنان حسام الدين محمد، وكيل النيابة، وبأمانة سر ماهر محمد حسن

وكشفت تحقيقات نيابة دير مواس الجزئية في القضية رقم 16400 لسنة 2021 جنايات دير مواس والمقيدة برقم 2549 لسنة 2021 كلي جنايات جنوب المنيا، أنه في اليوم الأول من شهر أكتوبر الماضي، تلقى مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسرقة مركبة توك توك بالإكراه ملك “م. ت”، 42 سنة، قيادة الطفل “يوسف. م. ا”، 12 سنة، مقيمين مركز دير مواس.

أكدت التحريات الأولية للبحث الجنائي جنوب المنيا صحة البلاغ، وأن مرتكب الواقعة “أبو العلا. ا. م”، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم القوصية محافظة أسيوط، وبمناقشة الطفل “يوسف. م. ا”، 12 سنة، سائق التوكتوك، المجني عليه، قال إنه أثناء عمله على التوكتوك طلب منه المتهم إيصاله إلى قرية بنى حرام وحال سيرهما أشهر المتهم سلاحا ناريا فرد خرطوش مهددة بالقتل في حال عدم ترك التوكتوك فقام بتعطيل الدراجة النارية واستغاثت بالأهالي والمارة وتمكنوا من ضبط المتهم والسلاح الناري وطلقتان بحوزته.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وأنه قصد من ذلك سرقة التوكتوك.

وأمر المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في سرقة الدراجة النارية توك توك المملوكة لمحمد توني كيلاني، حال قيادة المجنى عليه.

وكان ذلك بالطريق العام الواصل بين مركز ديروط محافظة أسيوط ومركز ديرمواس وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه بزعم توصيله واشهار سلاحا ناريا فرد خرطوش استعماله للتعدي عليه، وقد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجنى عليه بالمارة وضبطه متلبسا بالجريمة.

كما أنه أحرز سلاحا ناريا فرد خرطوش محلى الصنع مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحرز طلقتان استعمل أحدهما على السلاح الناري المضبوط والآخر صالحة للاستخدام وسليمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.