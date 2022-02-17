حلمي عبد الباقي عن بلاغه ضد حمو بيكا: أريد أن أبرئ ساحتي

قال المطرب حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إنّ البلاغ الذي قدّمه للنائب العام ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا (بعد حديث الأخير عن فساد بالنقابة) لا يستهدف حبسه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أنه قدم البلاغ لمعرفة الحقيقة، موضحًا أنه لن يكون سعيدًا إذا حُبس بيكا من الأساس.

وتابع: "هو قال في التلفزيون إن النقابة بتاخد فلوس.. ولادي سألوني إنتو بتعملو كده.. هل ينفع إني ممكن أكون أمام ولادي والناس كلها بالشكل ده والكلام ده يُقال عننا".

وأشار إلى أنّ بيكا قال إنه يدفع للنقابة 15 ألف جنيه لكن الإيصال يكون بـ3000 جنيه، وعقّب: "كلمة النقابة تخصني وتخص المجلس بالكامل.. لا أدافع عن أحد وأريد أن أبرئ ساحتي أمام الجميع".

وأكّد أنه يريد معرفة الحقيقة بغض النظر عن أن بيكا اعتذر عما قاله من عدمه، وقال إن كل شخص يتحمل ما يقوله.

وكان طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة، قد قال في بيان أصدره الأربعاء: "سياسة نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر واضحة ومعلنة ضد الفساد، ونطالب حمو بيكا إن كان لديه مستندات تؤكد هذه الاتهامات يتقدم بها فورا إلى النيابة العامة وسوف يكون أول المصطفين مع بلاغه ضد الفساد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين".

وأضاف: "هذا لا يعد إجازة أو تصريحا من النقابة لحمو بيكا بالغناء لأنه سبق أن تقدم للاختبار بالنقابة ورسب أمام لجنة من كبار رجال الموسيقى والغناء في مصر".