البرهان: الحكومة الانتقالية بالسودان عازمة على إكمال التحول الديمقراطي

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبه.

وشدد البرهان، لدى لقائه اليوم الخميس مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

وأضاف رئيس مجلس السيادة، أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، مؤكدا استقلالية السلطات القضائية والعدلية.

من جانبه، قال رئيس بعثة يونيتامس، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث الوضع في دارفور وتطبيق الإجراءات الأمنية التي تساهم فيها البعثة عبر اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور.



وأضاف بيرتس أن اللقاء تطرق إلى المشاورات التي تقوم بها بعثة يونيتامس للخروج من الأزمة الراهنة في السودان وضرورة خلق مناخ مناسب للمشاورات بين المكونات السودانية يسمح بإعادة بناء الثقة.

ووصف فولكر بيرتس، لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمفيد والمثمر.