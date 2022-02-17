قالت مصادر مطلعة إن شركة خدمات التنقيب والمشروعات النفطية الإيطالية سايبم تدرس خطة إعادة هيكلة بقيمة 4 مليارات يورو (5ر4 مليار دولار) قد تتضمن ضخ سيولة نقدية وبيع أصول، وذلك في أعقاب التحذير الصادم الذي أصدرته الشركة بشأن أرباحها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة الإيطالية تدرس خططا لزيادة رأسمالها بنحو ملياري يورو. كما تجري مفاوضات مع البنوك لتمديد تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار يورو. في الوقت نفسه تعمل الشركة مع مستشارين بشأن بيع واحدة من شركات الحفر التابعة لها. ويمكن أن تحصل الشركة على عائد بقيمة مليار يورو من بيع هذه الشركة، بحسب أحد المصادر.

كان بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس قد حذر في وقت سابق من الشهر الحالي من احتمال تراجع سندات شركة حفر آبار النفط والغاز الطبيعي الإيطالية سايبم بعد قرار الشركة زيادة رأسمالها بنسبة كبيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن تحليل كتبه جيمس تومبسون وكريستين ميلك المحللان في جيه.بي مورجان تشيس إن الشركة الإيطالية التي أصدرت تحذير أرباح مفاجئ قد تحتاج إلى زيادة رأسمالها بقيمة 8ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) إذا "أظهر المقرضون حرصا على تقليل استثمارهم في الشركة... هذا الحجم من زيادة رأس المال قد يعني أيضا انخفاض حقوق الدائنين".

وقالت شركة التنقيب عن النفط في وقت سابق إنها قد تعلن تسجيل خسائر سنوية تعادل ثلث قيمة رأسمالها بعد مراجعة محفظة الطلبيات لديها، وأنها تعمل مع شركة روتشيلد أند كو لحشد دعم المستثمرين لزيادة رأسمالها.