«إقليم غرب و وسط الثقافي» يطلق قافلة قرية إلياس بوادي النطرون

أطلق إقليم غرب و وسط الدلتا الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، قافلة ثقافية ومسرح متنقل بقرية إلياس في وادي النطرون، ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق النائية، بمختلف ربوع مصر، من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة.

تضمنت القافلة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية منها ورشة حكى لتعزيز وترسيخ قيم المواطنة لدى الأطفال و النشء، وورشة تدوير خامات البيئة وإعادة استخدامها في عمل ألعاب للأطفال، إلى جانب ورشة اكتشاف المواهب الفنية في مجالات الشعر والإلقاء والغناء، وورشة لتعليم الرسم والتلوين.

شارك في الورش الثقافية و الفنية مجموعة من فناني الإقليم هم وائل الشبكي، أميرة عبد السلام، أحمد الجندي، ياسمين ناصر، وغرام وائل.

كما تضمنت القافلة - التي تستمر لمدة 3 أيام - حفلًا فنيًا لفرقة مصطفى كامل للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو أحمد الأشقر، وقدمت الفرقة باقة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل والأغاني الوطنية منها لو نويت، مستنياك، أحلف بسماها، عيون بهية.



