لاتسيو الإيطالي يفوز على كلوج الروماني في دوري المؤتمر الأوروبي

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فاز فريق لاتسيو الإيطالي على ضيفه كلوج الروماني 1 / صفر، اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل تشيرو إيموبيلي هدف المباراة الوحيد للاتسيو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وضمن منافسات الدور ذاته، فاز لودوجوريتس البلغاري على ضيفه أندرلحت البلجيكي 1 / صفر.

وسجل إيجور تياجو هدف المباراة الوحيد للفريق البلغاري في الدقيقة التاسعة.

وبنفس النتيجة، فاز أيك لارينكا القبرصي على ضيفه دنيبرو الأوكراني، بعدما سجل له أنخيل جارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

وعلى نفس المنوال، سار فريق بارتيزان بلجراد الصربي، الذي فاز على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدف سجله ريكاردو جوميز في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول.

يذكر أن مباريات الإياب لهذا الدور ستقام يوم الخميس المقبل.