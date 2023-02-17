تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

• الكبرياء الصينى

خيرى بشارة

دار الشروق

2023

رواية مثيرة تدور وقائعها فى بيئة مغايرة لم يقربها السرد العربى من قبل، تتيح أمام القارئ فرصة نادرة للعبور بين ثقافتين، وتكشف وجهًا جديدًا لمؤلفها المخرج السينمائى المبدع خيرى بشارة الذى يغامر هنا باستعمال وسيط جديد، يكمل تجاربه فى الاكتشاف واللعب الفنى.

تدور الأحداث حول سيرة «كونج يونج» الذى ينتقل فى ثلاثينيات القرن الماضى من قرية صغيرة فى الصين إلى أن يصل مصر هاربًا من الجوع والفقر بعد أن فقد حبيبته التى راحت ضحية عصابة من الفاسدين الأشرار، وفى مصر يبدأ رحلة تحقيق الذات والصعود الاجتماعى بأمل العودة للانتقام، متحديًا الكثير من الظروف.

• انطباعات صغيرة حول حادث كبير

إبراهيم أصلان

دار الشروق

2023

فى كتاب «انطباعات صغيرة حول حادث كبير» استطاع إبراهيم أصلان كعادته أن يلتقط ما يبدو عاديًّا مارًّا فى يومياتنا، لينتقى منه مناطق يُبروزها ليضع القارئ فى حالة شعرية بامتياز عبر حساسية مُرهفة فى اصطياد المشهد الأكثر إنسانية من قلب الأحداث الكبرى أو الصغرى.

فبينما قامت ثورة فى تونس يتابع العالمُ أحداثها، يلتقط أصلان بؤرتها فى مشهد محمد البوعزيزى نائمًا ملفوفًا بالشاش يقف بجانبه الرئيس يلتقط الصور أمام كاميرات الصحافة والإعلام، وبين هذه اللقطة وأبيات أبى القاسم الشابى عن إرادة الشعوب، يجول الكاتب فى ذكريات وأحوال، ثم تتوالى الفصول انتقالًا إلى ما حدث فى مصر يوم 25 يناير، جائلًا بعينيه فى الشوارع الجانبية لما يحدث، والأحوال القريبة من ميدان التحرير أو البعيدة عنه، بينما تتمحور الحكايات حول فكرة أن مصر لم تتغير فجأة، وإنما استعادت ما كانت جديرة به، هكذا لم تكن الثورة وليدة اللحظة، وهكذا لم تكن تلك الكتابة فى حقيقتها وليدة اللحظة.

• قطط تعوى وكلاب تموء

أحمد عبدالمنعم رمضان

دار الشروق

2023

«فى أثناء مرورى بشارع رمسيس، ظهر إلى جوارى قرد ضخم، قرد حقيقى بشعر كثيف وجسد ذى انحناءة مميزة ومؤخرة حمراء، قرد كتلك التى تشاهدها فى الأفلام، فأنا لم أرَ قردًا حقيقيًا منذ أكثر من عشرين عامًا عندما زرت حديقة الحيوان لآخر مرة قبل أن يغلقوها ويحرروا الحيوانات مطلقين سراحها بالشوارع. قفز القرد عاليًا ليلمس كتفى بيده المشعرة منبهًا إياى إلى وجوده، لم يكن محتاجًا لفعل ذلك فوجوده كان لافتًا بما يكفى، ولكنه بدا لافتًا لى وحدى دون المارة المجاورين. كنت قد قرأت فى الصباح خبرًا عن هروب عدد من القردة من إحدى كليات الطب البيطرى، ضحكت ولم أهتم، كل الأخبار صارت تثير ضحكى دون اهتمامى».

• صورة شخصية لزوجة شاعر

منى قطان

دار الكرمة

2023

«الشىء الوحيد الذى كانت «هى» متيقنة منه: أنها تحب ذلك الرجل؛ أنها تحب، وبعمق، رجلًا لم يكن يشبه فى شىء نجوم السينما فى هوليوود، إلا أنه كان أروع إنسان عرفته واستطاعت أن تتواصل معه، وهى الخجولة الصموت بطبعها».

تقدِّم لنا هذه السيرة الكاشفة للفنانة منى قطان، زوجة الشاعر والفنان صلاح جاهين، قصة رجل وامرأة، أقسما أحدهما للآخر أن يعيشا معًا على الحلوة والمُرة. نرافق فيها العاشقَين على دربهما المجبول من حرير وشوك، حيث حدس شاعرها الفطرى يمنحها مرفأ أكثر أمنًا، وهى عروس شِعره الملهِمة، بينما يستمدان الراحة من وجودهما معًا، مشتبكى اليدين على قمة العالم.

إنها سيرة ممتعة نرى من خلالها زمنًا ولَّى، تجمع بين بساطة ظاهرية وتجربة حياتية ثرية وعميقة.