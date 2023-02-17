مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي

اقترحت دول أعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

تقول مسودة القرار إنه "يؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي"- حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء أمس الخميس.

ويدين مشروع القرار كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات ويدعو إلى انسحابها الفوري كما يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية.