بيومي فؤاد يبدأ تصوير «بعد الشر» في أول مارس المقبل

يبدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهده في فيلم "بعد الشر"، في أول مارس المقبل، والذي المقرر عرضه بدور السينما في الموسم الصيفي المقبل.

ويجسد بيومي فؤاد ضمن أحداث الفيلم والد بطل العمل، الذي يعمل طيارا، وتتوالي الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

"بعد الشر" بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، وشيرين، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وكانت آخر أعمال بيومي فؤاد فيلم "اثنين للإيجار، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، إيمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعي، دياب، محمد لطفي، ثراء جبيل، إيناس مكي، وتأليف أسماء غازي وإخراج شادي على.