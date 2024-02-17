مصادر أمريكية: تنامي العداء لواشنطن بسبب موقفها من حرب غزة ودعمها المطلق لإسرائيل

نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مصادر قولها إن الخارجية الأمريكية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها في الشرق الأوسط بشأن تنامي العداء لواشنطن، وبررت ذلك العداء بموقف الولايات المتحدة من الحرب على غزة ودعمها المطلق لإسرائيل.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد لإرسال شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل تشمل القنابل، رغم مطالبتها تل أبيب بوقف إطلاق النار في غزة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكتبت الصحيفة: "إدارة بايدن تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل لتحديث ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تدعي سعيها إلى وقف إطلاق النار في غزة"، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" فى موقعها على الإنترنت.

وفقا للصحيفة، تعتزم الولايات المتحدة توريد أسلحة وذخائر بقيمة عشرات ملايين الدولارات.