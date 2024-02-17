عمرو أديب: العمل تحت ضغط يُخرج أسوأ ما في حسام وإبراهيم حسن

اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن «مشكلة» حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب، أنهما لا يجيدان العمل تحت ضغط.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن العمل تحت ضغط يُخرج «أسوأ ما في حسام وإبراهيم»، وفق تعبيره.

وأضاف أن التوأم حسن، عليهم أن يعرف كيفية العمل تحت ضغط، باعتبار أن مهمة تدريب المنتخب مختلفة كليًّا عن تدريب الأندية.

وفيما وصف تولي حسام حسن تدريب المنتخب بأنه اختيار المصريين المفضل، فقد شدد على أن التدريب لا يعتمد فقط على الروح أو الحماسة.

وانتقد أديب، من يقول إن اختيار حسام حسن نقطة إيجابية كونه «لن يرحم اللاعبين»، معقبًا بسخرية: «هو إحنا جايبين مدرب ولا مدير مدرسة».

كما استغرب أديب، التصريح بأن التوأم حسن سيقدم معاملة طيبة لنجم المنتخب محمد صلاح، مشددًا على أن هذا الأمر لا يمثل «جمايل» يتم تقديمها، هو الطبيعي.

وتابع: «هيّ جِميلة إنك هتعامل أحسن لاعب في تاريخ مصر كويس».