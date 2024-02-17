 عمرو أديب: العمل تحت ضغط يُخرج أسوأ ما في حسام وإبراهيم حسن - بوابة الشروق
السبت 17 فبراير 2024 12:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عمرو أديب: العمل تحت ضغط يُخرج أسوأ ما في حسام وإبراهيم حسن

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
أحمد علاء
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 12:34 ص | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 12:34 ص

اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن «مشكلة» حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب، أنهما لا يجيدان العمل تحت ضغط.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن العمل تحت ضغط يُخرج «أسوأ ما في حسام وإبراهيم»، وفق تعبيره.

وأضاف أن التوأم حسن، عليهم أن يعرف كيفية العمل تحت ضغط، باعتبار أن مهمة تدريب المنتخب مختلفة كليًّا عن تدريب الأندية.

وفيما وصف تولي حسام حسن تدريب المنتخب بأنه اختيار المصريين المفضل، فقد شدد على أن التدريب لا يعتمد فقط على الروح أو الحماسة.

وانتقد أديب، من يقول إن اختيار حسام حسن نقطة إيجابية كونه «لن يرحم اللاعبين»، معقبًا بسخرية: «هو إحنا جايبين مدرب ولا مدير مدرسة».

كما استغرب أديب، التصريح بأن التوأم حسن سيقدم معاملة طيبة لنجم المنتخب محمد صلاح، مشددًا على أن هذا الأمر لا يمثل «جمايل» يتم تقديمها، هو الطبيعي.

وتابع: «هيّ جِميلة إنك هتعامل أحسن لاعب في تاريخ مصر كويس».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك