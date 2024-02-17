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مقتل 8 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 12:10 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 12:10 م

ذكرت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار بمصنع للألعاب النارية، في منطقة "فيرودناجار".

وأضافت الشرطة نقلا عن تحقيق أولي أنه من بين القتلى نساء مشيرة إلى أنه يجرى التأكد من سبب الانفجار، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

ووقع الحادث داخل حدود مركز شرطة "فيمباكوتاي".

وكان مسئولون في الحكومة الهندية قد ذكروا أن 11 شخصا، على الأقل لقوا حتفهم في السادس من فبراير إثر انفجار وقع بمصنع غير قانوني لتصنيع الألعاب النارية في ولاية ماديا براديش.

كما أصيب أكثر من 65 شخصا في الانفجار والحريق الذي أعقبه.


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