زيلينسكي يطالب بقوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا بتمركز قوة حفظ سلام أوروبية في بلاده قبيل اجتماع القمة في باريس.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس -أوكرانيا أن زيلينسكي صرح في ختام زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة بقوله "أظن أننا أحرزنا الكثير من التقدم بشأن قوة (حفظ السلام)".

وقال زيلينسكي في أبو ظبي إن نشر جنود حفظ السلام على أراضي أوكرانيا يمكن أن يكون الخطوة الأولى في اتجاه إنشاء جيش أوروبي ، كان قد اقترحه في السابق.

وأكد الرئيس الأوكراني قائلا "أعتقد أن هذه أول منصة لقوات مسلحة مستقبلية في أوروبا ، ستكون قادرة على الرد في حال حرب تشنها روسيا دون استفزاز.

وقال زيلينسكي "نريد ضمانات أمنية ، ليست على الورق فقط ، ولكن على الأرض ، في المياه ، في الجو ، الدفاع الجوي ، الطائرات ، السفن".

يذكر أن القادة الأوروبيين تجمعوا في العاصمة الفرنسية لإجراء محادثات بعد ظهر اليوم الاثنين لبحث الكيفية التي يجب أن ترد بها أوروبا على تغير سياسة واشنطن إزاء أوكرانيا في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يحضر المحادثات قادة من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك.

ومن المقرر أيضا حضور كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.

يذكر أن أوكرانيا تخوض قتالا ضد غزو عسكري روسي شامل منذ قرابة ثلاث سنوات.