قبل قمة باريس: المستشار الألماني يدعو إلى الوحدة الأوروبية

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الوحدة الأوروبية، قبيل انعقاد القمة الأوروبية الطارئة بشأن أوكرانيا في باريس.

وقال شولتس خلال فعالية انتخابية في مدينة كاسل الألمانية، اليوم الاثنين، إنه من المهم بذل كل الجهود لضمان بقاء أوروبا قوية وموحدة، وأضاف: "نحن بحاجة إلى هذا بسبب أوكرانيا، ونحن بحاجة إلى هذا من أجل أمننا"، موضحا أنه سيناقش هذه القضية في باريس.

ومن المقرر أن يناقش رؤساء دول وحكومات أوروبية في العاصمة الفرنسية اليوم خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر عقب ظهر اليوم - إلى جانب شولتس - رؤساء دول وحكومات بريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، والمضيف هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.