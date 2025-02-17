الحكومة اللبنانية تقر مسودة البيان الوزاري وتؤكد التزامها بتحرير جميع الأراضي اللبنانية

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أقر مجلس الوزراء اللبناني مسودة البيان الوزاري في جلسة انعقدت، مساء اليوم الإثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني جوزف عون.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم إن " مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80 % من اتفاق الطائف و20 % من خطاب القسم".

ولفت مرقص إلى أن "مسودة البيان الوزاري تشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا".

وأكد "التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".

وأشار إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة".

وقال "الرئيس عون أكد حماية التظاهر السلمي من دون التعدي وقطع الطرقات وشدد على أن الحفاظ على الوضع الأمني خط أحمر".

وأشار إلى أن المسودة لحظت "التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الإدارات والمؤسسات العامة وإدخال موضوع الحريات العامة".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد شكل في 11 فبراير الحالي لجنة لصوغ البيان الوزاري.





