وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالمواصفات القياسية في تنفيذ مشروعات الطرق بالمدن الجديدة

شدد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، على الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات القياسية لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والتخطيط الجيد لمشروعات الطرق الجديدة؛ بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الشربيني سير العمل بمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمناطق السكنية بعدة مدن جديدة، ومنها: 15 مايو، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لتوفير سبل الراحة لسكان تلك المدن.

وأعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق منطقة الإسكان العائلي ومناطق الإسكان الاجتماعي (١/ ٢ / ٣) قطع أراضي المرحلة الرابعة بالمدينة، والتي تشمل تنفيذ الطبقة الاسفلتية والبردورات، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

كما أعلن سعد استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق في المجاورات من 1 : 6 بمنطقة الامتداد بالمدينة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الطرق في المدينة من خلال تحسين حركة المرور.

وأوضح أن المشروع يشمل إعادة تأهيل وتوسعة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المجاورات، مع التركيز على استخدام أحدث المواد والتقنيات في رصف الطرق لضمان استدامتها، كما تضاف بالوعات مياه الأمطار لضمان كفاءة الطرق في مختلف الظروف الجوية.

وفي الإطار نفسه، تابعت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، ضمن خطة جهاز المدينة لتحديث البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق.

وقالت حسين إن الأعمال شملت رفع كفاءة عددٍ من طرق الحي الـ11، وبعض الطرق بالحيين السابع والثامن، مؤكدةً استكمال الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لكل منطقة، مطالبةَ المواطنين بالحفاظ على الأعمال المنفذة وعدم إهدار المياه النقية في غسيل السيارات بالطرق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشروعات الجاري تنفيذها بأحد الطرق جنوب الحي الأول من ميدان المستشفى العسكري حتى مدخل المنطقة الصناعية.

وأكد ضرورة الالتزام بالمواصفات وجودة التنفيذ مع رفع كفاءة الأرصفة والبردورات على جانبي الطريق، والذي عدَّه من أهم المحاور المرورية بالمدينة لخدمة المنطقة الصناعية والجهات الحكومية والخدمية بالحي الأول.

كما تابع المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والميادين وأحياء المدينة ومنها (الحي الأول والحي الرابع والطرق والمحاور الرئيسية)، موجهًا إدارة التنمية وقطاع النظافة والتجميل بمتابعة شركات النظافة العاملة بالمدينة حفاظا على البيئة والظهور بالمظهر اللائق للمدينة.



