أنباء عن استهداف المسئول العسكري لحركة حماس في لبنان محمد شاهين بغارة صيدا

في أول تعليق إسرائيلي على استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على الطريق البحري في مدينة صيدا، جنوب لبنان، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ «الهجوم في صيدا جنوبي لبنان استهدف شخصية مهمة».

وبحسب ما نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية، ذكرت القناة «12» العبرية، أنّ «الهجوم الإسرائيلي في لبنان هو لاغتيال شخصية بارزة».

وفيما لم يعلن الإعلام العبري عن اسم الشخصية المستهدَفة حتى الآن، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إنّ «المستهدف في الغارة الإسرائيلية على صيدا هو شخصية عسكرية في الجناح العسكري لحماس».

ورجّحت مصادر بأن يكون المستهدَف هو محمد شاهين، المسئول العسكري لـ«حماس» في لبنان.

إلى ذلك، أفادت هيئة البث العبرية، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية الاغتيال في لبنان.

وقبل ظهر اليوم، وَقع الاستهداف الإسرائيلي على الطريق البحرية لمدينة صيدا، قُبالة مبنى نقابة المهندسين، وبالقرب من مركز للجيش اللبناني.

من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بأنّه «جرى انتشال جثمان من السيارة التي استهدفتها غارة إسرائيلية على طريق الأولي عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، بعدما أخمدت فرق الإطفاء النيران المشتعلة فيها».