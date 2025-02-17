تزايد تدفق حالات الإصابة بالأنفلونزا على مستشفيات كراتشي وسط نصائح بتوخي الحذر

أصدرت إدارة الصحة الإقليمية في باكستان، تحذيرا يوجه جميع المسئولين المعنيين باتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع المرض ومراقبته واحتوائه، في ظل ارتفاع مثير للقلق لحالات الإصابة بالأنفلونزا في أنحاء مدينة كراتشي الساحلية المزدحمة بالسكان جنوبي باكستان، وفقا لما ذكرته مصادر أمس الأحد.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن المصادر قولها، إنه في حين يتم الإبلاغ عن حالات تفشي الأنفلونزا كل عام تقريبا مع بداية فصل الشتاء، فإن المرض الفيروسي الذي تم تحديده بأنه إش 1 إن 1 (الذي كان يُعرف سابقا بأنفلونزا الخنازير) في كثير من الحالات، بدا هذا الموسم "أكثر شدة" من حيث نطاقه.

وقال الدكتور الطاف حسين خاطري وهو كبير أطباء يمارس عمله في منطقة المدينة القديمة، إن وضع الأنفلونزا هذا الموسم هو الأسوأ مقارنة بالسنوات الأخيرة.. كنت أفحص يوميا من 30 إلى 40 مريضا، على مدار ما لا تقل عن ستة أسابيع، حيث يأتي عدد كبير منهم وهم يعانون من الحمى، وضيق التنفس، والسعال، وآلام الجسم.

وأضاف أن المرض الفيروسي شديد العدوى، حيث أصاب أفراد الأسرة بالكامل في العديد من الحالات.

وفي هذه الأثناء، أرسلت إدارة الصحة، خطابا إلى مسئولي الصحة، ومديري المستشفيات العامة، والجهات المعنية في المنطقة، يتضمن الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمكافحة زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

ويوجه الخطاب، بفرض مراقبة مشددة على الحالات في جميع المنشآت الصحية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها، والمؤكدة على حد سواء إلى إدارة الصحة.